Суть угоди вона пообіцяла представити в парламенті сьогодні

Кабінет міністрів Великої Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС. Про це оголосила прем'єрка країни Тереза Мей на екстреному брифінгу, повідомляє BBC.

Суть угоди вона пообіцяла представити в парламенті сьогодні. Мей визнала, що документ містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію у британському суспільстві. І додала: компроміс досягнутий за підсумками кількох тисяч годин складних переговорів із Європейським Союзом.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уже звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска з проханням перейти до наступних етапів схвалення Брекзиту з боку ЄС.