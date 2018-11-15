Кабмін Британії підтримав проект угоди про вихід з ЄС [ Редактировать ]
Кабінет міністрів Великої Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС. Про це оголосила прем'єрка країни Тереза Мей на екстреному брифінгу, повідомляє BBC.
Суть угоди вона пообіцяла представити в парламенті сьогодні. Мей визнала, що документ містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію у британському суспільстві. І додала: компроміс досягнутий за підсумками кількох тисяч годин складних переговорів із Європейським Союзом.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер уже звернувся до президента Європейської ради Дональда Туска з проханням перейти до наступних етапів схвалення Брекзиту з боку ЄС.
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