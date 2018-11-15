Украинцы, которые подали документы на субсидию еще несколько недель назад, но до сих пор получают платежки без нее, смогут получить скидку "задним числом". Об этом сообщили в Кабмине.

"В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло в семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия будет обязательно назначена с момента оформления заявления", - сказано в сообщении.

Задержки с назначением субсидии могут произойти, например, из-за необходимости комиссии проверить, действительно ли семья нуждается в помощи.

Также, согласно постановлению, скидку могут получить даже те семьи, которые не соответствуют новым правилам. Правда, при этом затраты на их коммуналку компенсировать из местного бюджета, а не государственного.

Ранее мы писали о том, кто первым получит субсидии.