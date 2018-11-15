Уже в эту субботу, 17 ноября, в Украине будут отмечать День студента, праздник, который с нетерпением ждет вся молодежь страны.

История праздника

17 ноября считается исторической датой студентов Чехословакии. В 1939 году в этот день более 1200 студентов было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили. В память об этих студентах и был провозглашен Международный день студентов, который празднуют во многих странах.

Существует два праздника День студента: 25 января, который также совпадает с Татьяниным днем, а 17 ноября Международный день студента, который, собственно, и отмечают в Украине. Когда отмечают День студента в Украине, было определено в 1999 году Указом президента от 16 июня 1999 года.

Смотрите также афишу мероприятий, которые пройдут в Киеве в День студента.