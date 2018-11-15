В четверг, 15 ноября, в Японском море столкнулись два рыболовных суда - Японии и Южной Кореи. В аварии никто не пострадал. Об этом сообщает служба береговой охраны двух стран.

Отмечается, что столкновение произошло утром, когда японское судно под названием "Сетоку", на котором находились восемь человек, столкнулось с корейским траулером. Причины столкновения неизвестны.

На южнокорейском судне "Мунчхан", водоизмещением 48 тонн, находилось 13 человек. Судно стало тонуть, но его экипаж спасен. Обстоятельства случившегося выясняются. Во время инцидента, как утверждается, погода была хорошей, тумана не было.

Столкновение судов произошло в 333 километрах к северо-востоку от крохотного скалистого острова Токто (японское название - Такэсима), который контролируется Южной Кореей, но его принадлежность оспаривает Япония.

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