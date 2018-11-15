У Флориді почали перерахунок голосів на проміжних виборах

У Флориді 21 мільйон жителів - і те, як голосують у цьому штаті, значно впливає на загальний результат у США. От тільки розрив між кандидатами тут завжди мінімальний - і симпатії виборців то на один, то на інший бік схиляються