Послом США у ПАР стане дизайнерка сумок [ Редактировать ]
А от на посаду посла США у Південно-Африканській Республіці Дональд Трамп запропонував дизайнерку сумок Лану Маркс. Про це йдеться на сайті Білого Дому.
Зокрема у заяві заначено, що Маркс розмовляє двома з-поміж одинадцяти офіційних мов тієї країни. Серед іншого, жінка отримала шкільну освіту у ПАР. А вищу - у Гарварді. Це, мовляв, робить її ідеальною кандидаткою на цю посаду.
Серед іншого, зазначає телеканал CNN, Маркс залишається членом гольф клубу, що належить Трампові.
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