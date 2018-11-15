Новітні технології на іспанських пляжах. Пильнувати за безпекою рятувальникам тепер допомагатимуть спеціальні дрони-гвинтокрили. Як саме - Оксана Гашева розповість.

Ні, це не іграшковий літак на батарейках. Це новий рятувальник на іспанському пляжі у місті Сагунто. Тепер тут за безпекою відпочивальників стежать не тільки люди, але й роботи. Спеціальні дрони-вертольоти ведуть відеозйомку узбережжя і надсилають інформацію рятувальникам. Електронні помічники можуть навіть рятувати життя. Достатньо шести секунд після сигналу тривоги і дрон опиниться біля людини у небезпеці, і скине за потреби рятувальний жилет.

"Ми застосували чимало технічних новинок для оперативної роботи дрону. Наша команда працює над ним ось уже рік. Інженери оптимізували батареї і систему стеження. Тож тепер відпочивальники можуть не хвилюватися - допомогу отримають вчасно", - говорить Адріан Плазас, директор фірми з виготовлення дронів.

Використання роботів-помічників - гарна новина не лише для відпочивальників, а й для рятувальників. Раніше вони могли бачити берег тільки з одного ракурсу. Тепер же достатньо глянути на монітор і перед ними відкриється повна картина пляжу. Крім того, нововведення допомагає рятувальникам уникнути помилок через вади зору. Недосяжні для ока ділянки тепер можна побачити на екрані.

"Передусім, це чудова інвестиція з огляду на дотримання безпеки. Наша головна мета - захистити відпочивальників на пляжі", - говорить Кіко Фернандес, мер Сагунто.

Корпус дрону виконаний з водонепроникного карбону. Політ забезпечують мотор і 8 пропелерів. Такого дизайну достатньо для правильного функціонування пристрою. Однак зупинятися на досягнутому розробники не хочуть, і збираються у майбутньому покращити пристрій.

"Ми постійно удосконалюємо наших роботів-рятувальників. Кожного року ми впроваджуємо нові технології. Дрони вже працюють довше і точніше виконують накази. Їх якість стрімко підвищилась за зовсім короткий час. Тож я думаю, у майбутньому ми побачимо такі винаходи, які зараз і уявити собі не можемо", - розповідає Хуан Рамон Куевас, координатор дій під час нещасних випадків.

Поки що роботи працюють лише у Валенсії та на Балеарських островах. Однак їх виробники стверджують: уже в 2019 році дрони-помічники з'являться по всій країні.