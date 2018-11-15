Лондон і Брюссель визначились із новим перехідним періодом Brexit. Про це заявив керівник перемовної групи Євросоюзу Мішель Барньє.

Відтак, за його словами, Британія формально покине ЄС 29 березня 2019 року. А фактично це триватиме 21 місяць - до грудня 2020-го.

Нагадаю, напередодні після кількагодинних бурхливих дебатів кабінет міністрів Великої Британії підтримав проект угоди щодо Brexit. Тепер його має схвалити Рада ЄС. Лише після цього ратифікувати підсумковий документ зможуть Європейський та Британський парламенти.