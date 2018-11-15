Кому нельзя есть сало [ Редактировать ]
Сало - полезный продукт, который улучшает состояние кожи, так как богато витамином Е, замедляет старение организма, обладает противовоспалительными свойствами, благоприятно воздействует на глаза и зрение, улучшает работу головного мозга, укрепляет иммунную систему, выводит из сосудов плохой холестерин, улучшая состав крови. Однако есть ряд противопоказаний, кому стоит отказаться от его употребления.
Кому нельзя есть сало
- Сало - это жир, то есть калорийный продукт. Если вы пытаетесь похудеть, не стоит злоупотреблять этим продуктом.
- Сало обладает желчегонным действием и людям с обострением воспаления желчного пузыря или поджелудочной железы следует употреблять его с осторожностью.
Ранее мы писали о том, кому нельзя есть консервацию. А также, кому нельзя есть капусту.
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