Андреевскую церковь забросали "коктейлями Молотова" [ Редактировать ]
В четверг утром, 15 ноября, в Киеве неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви. Об этом сообщает спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря в Facebook.
По его словам, в результате противоправных действий пострадал священник Киевского патриархата.
Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, ущерба не нанесли, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве сгорела церковь баптистов.
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