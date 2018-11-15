Президент США Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по национальной безопасности Миру Рикардель после того, как она повздорила с его женой Меланией Трамп. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мира Рикардель будет и впредь поддерживать президента, однако она покидает Белый дом, чтобы перейти к новой роли в администрации", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс сказала, что президент благодарен Рикардель за усердную службу. При этом она не уточнила, чем теперь будет заниматься помощница советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Днем ранее Мелания Трамп через своего пресс-секретаря распространила заявление, в котором говорится, что, "по мнению канцелярии первой леди, Рикардель более не заслуживает чести работать в Белом доме".

По сообщениям американских СМИ, конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел несколько недель тому назад из-за организационных вопросов, связанных с визитом Мелании в Африку - ее первым самостоятельным зарубежным вояжем.

Ссора вспыхнула якобы из-за мест в самолете. СМИ отмечают, что у Рикардель были разногласия и с членами администрации США, в том числе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, однако решающим фактором в ее увольнении стал именно конфликт с Меланией.

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