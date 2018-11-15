Центр Киева "утопает" в кипятке (видео) [ Редактировать ]
В четверг утром, 15 ноября, в центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".
Так, происшествие случилось на углу улиц Деловая и Большая Васильковская.
Также отмечается, что на улице плохая видимость из-за пара.
Движение на данном участке затруднено.
Ранее мы писали о том, что в Киеве почти 200 домов без отопления из-за прорыва трубы.
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