У центрі Києва затонуло таксі

У центрі столиці напередодні ввечері прорвало трубу з гарячою водою. На дорозі утворився фонтан з окропу, а прилеглі вулиці оповило клубами пари - у кількаметрову яму, що утворилася на місці пориву, провалилося таксі