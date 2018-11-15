Рак научились определять с помощью простого теста [ Редактировать ]
Исследователи из Центра рака принцессы Маргарет совместили несколько методов для создания универсального теста, который позволит выявить и классифицировать онкологию по анализам крови. Об этом сообщает Medical Xpress.
Медики надеются не только создать экспресс-тест на рак, но обещают разработать инструмент для диагностики, которые позволит эффективно лечить заболевания, выявляя их на ранних стадиях.
Вместо мутаций медики решили использовать эпигенетические факторы (изменения в генах, не связанные с последовательностью ДНК) в качестве биомаркеров онкологических заболеваний.
Команда смогла идентифицировать тысячи модификаций, уникальных для каждого типа рака. Затем они применили машинное обучение для создания классификаторов, способных идентифицировать наличие ДНК рака, в образцах крови и определить тип рака.
Ученые выявили происхождение и типы онкологии, сравнив 300 образцов опухолей пациентов с семи очагами заболевания (легкие, поджелудочная, прямая кишка, молочные железы, кровь, мочевой пузырь и почки) и образцы здоровых доноров на основе анализа бесклеточной ДНК, циркулирующей в крови плазмы.
В каждом образце "плавающая" ДНК соответствовала опухолевой ДНК. Команда расширила исследования, проанализировала и успешно сопоставляла более 700 образцов тканей и крови широкой разновидности онкологических заболеваний.
Следующие шаги включают анализ данных крупных исследований в области здравоохранения, которые уже проводятся в нескольких странах, где образцы крови были собраны за несколько месяцев до начала диагностики рака. Затем подход должен быть в конечном счете подтвержден в проспективных исследованиях для скрининга рака.
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