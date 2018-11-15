Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и семейными видео на своей странице в Instagram. Так в профиле Максима появилось новое видео, которое он посвятил своей жене - Алле Пугачевой.

Видео пропитано любовью и сопровождается большим количеством всплывающих сердец.

Ролик Максим подписал кратко, поставив сердце.

Ранее мы писали о том, что Галкина разозлили слухи о разводе с Пугачевой.