Галкин показал "любовное" видео с Пугачевой [ Редактировать ]
Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и семейными видео на своей странице в Instagram. Так в профиле Максима появилось новое видео, которое он посвятил своей жене - Алле Пугачевой.
Видео пропитано любовью и сопровождается большим количеством всплывающих сердец.
Ролик Максим подписал кратко, поставив сердце.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Ранее мы писали о том, что Галкина разозлили слухи о разводе с Пугачевой.
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