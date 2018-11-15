В пятницу, 15 ноября, украинский политический деятель, лидер партии "За життя", Вадим Рабинович, снял свою кандидатуру в президенты Украины.

Об этом он сообщил в ходе брифинга 15 ноября.

Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы. Президент должен решить основные вопросы нашей страны. У нас есть проблема войны и мира, и поэтому я думаю, что ключ от мира, решения всех этих проблем находится именно в нашей партии. Только у нас есть реальная возможность установить мир в стране. И поэтому я думаю, что решение такое правильное, я смог бы как президент решить эту проблему.

"Есть второе несчастье у нас - это экономика, это катастрофа, которая сегодня в сердцах, катастрофа на улицах сегодня. И только у нашей партии есть реальный план, как вывести страну из кризиса. Поэтом я думаю, что я тоже великолепно справился бы с этими обязанностями", - добавил Рабинович.

Он отметил, что в Украине идет раскол в православии и будущий президент должен объединить людей, выступить арбитром. А он исповедует иудаизм, поэтому не в праве вмешиваться в вопросы православия.

"Есть еще одна вещь: сегодня раздел в сердцах прошел и по православию.Сегодня раскол и здесь, и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура", - сказал он.

Он также отметил, что возглавит партию на парламентских выборах.

Я хочу, чтобы все меня по-человечески поняли. Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборах парламентских, я обязательно возглавлю список, и мы победим 200%, потому что только у нас есть какой-то разум и возможности вывести страну из кризиса.

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