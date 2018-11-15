Бойовики запровадили систему мобільних призовних пунктів [ Редактировать ]
Бойовики на окупованих територіях Донбасу примусово проводять медичне обстеження всіх чоловіків. Про це повідомляє українська розвідка.
Окупанти також запровадили систему так званих мобільних призовних пунктів. Вони намагаються залучити якомога більше місцевого населення до загонів бойовиків, адже нині жителі окупованих територій під різними приводами відмовляються воювати.
"До осіб, які ухилятимуться від медобстеження, окупаційною владою передбачено застосування репресивних заходів. У випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску їх направлятимуть до так званих органів державної безпеки на перевірку лояльності до російського окупаційного режиму", - заявив Дмитро Гуцуляк, речник міністерства оборони України.
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