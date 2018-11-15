У Києві відбулось засідання Ради регіонального розвитку: про що говорили?

Україна ініціює обговорення в Раді Європи псевдо "виборів" на окупованих територіях. Про це під час Ради регіонального розвитку заявив президент України. Петро Порошенко також повідомив, що голосування в ОРДЛО це тема спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ