Генасамблея ООН розгляне оновлений проект резолюції щодо Криму [ Редактировать ]
Оновлений проект резолюції щодо ситуації в Криму сьогодні розгляне Генасамблея ООН. Документ доповнений питанням українських політв'язнів.
Наприкінці вересня під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генасамблеї президент Петро Порошенко закликав її представників схвалити новий проект резолюції щодо окупованого Росією Криму задля підтримки українських бранців.
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