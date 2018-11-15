ДТП зі спортсмена: стали відомі перші подробиці аварії [ Редактировать ]
Стан спортсмена Олега Жоха, який напередодні потрапив в аварію, украй тяжкий. Уночі його перевели з Радивилівської лікарні до реанімації нейрохірургічного відділення у Рівному.
Відомі українські спортсмени потрапили в ДТП на трасі "Київ - Чоп". Олег Жох та його колега - найсильніший рукоборець світу Андрій Пушкар їхали на змагання до Польщі. Пушкар загинув на місці.
За інформацією поліції, за кермом "Сітроєна" був п'ятдесятирічний батько Жоха. Він із невідомих, поки що, причин вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Літній чоловік теж загинув. Водій вантажівки не постраждав.
Андрієві Пушкарю було 33 роки, він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на Чемпіонатах Європи з арм-спорту. Його товариш - 26-річний рівнянин Олег Жох теж багаторазовий чемпіон світу і Європи.
"При поступленні і обстеженні виявлено закриту черепно-мозгову травму, забій головного мозку важкого ступеня, травма органів грудної клітки з забоєм обох легень, травма опорно-рухового апарату. Стан пацієнта розцінювався і на цей час розцінюється як тяжкий. Він знаходиться на апаратному диханні", - розповів Микола Тимощук, завідувач нейрохірургічного відділення Рівненської центральної міської лікарні.
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