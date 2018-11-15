На Сумщині ліквідували канал постачання товарів із Росії до України. Нелегальним бізнесом займалися четверо українців та один росіянин.

Під час затримання правоохоронці виявили 11 машин. П'ять із них - російської реєстрації, чотири - української, а два автомобілі - взагалі без номерних знаків.

У цих автівках зловмисники перевозили запчастини, харчі й отрутохімікати. Тривають слідчі дії.