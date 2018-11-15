В Херсонской области мать расправилась с ребенком за то, что тот мешал ей пьянствовать. Об этом сообщает kherson.net.ua.

В поселке Нововоронцовка семейство местных жителей допоздна засиделось дома с гостями за выпивкой. Охмелевшая братия галдела так оглушительно, что разбудила спавшего ребенка. Девятилетний мальчик встал, и попросил компанию вести себя потише. Однако эта "наглость" так возмутила мать ребенка, что та набросилась на сына, и принялась отвешивать ему пощечины.

Наутро избитый мальчик отправился в школу, и там пожаловался, что плохо себя чувствует. С подозрением на сотрясение головного мозга учащегося доставили в районную больницу, где его осмотрел врач-невропатолог. Сотрясение не подтвердилось, однако у юного пациента выявили следы побоев. При этом медики обратили внимание, что и мальчик, и его брат-близнец ослаблены и сильно истощены. После чего к разбирательству подключилась целая следственно-оперативная группа полиции.

В отделе ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции Херсонщины сообщили, что оба ребенка сейчас они находятся в больнице. Их семья и прежде находилась на учете, как "проблемная". А сейчас служба по делам детей будет решать, как следует поступить - изъять мальчиков оттуда на время, либо через суд добиваться лишения родительских прав горе-матери. Не исключается и ее привлечение к уголовной ответственности.

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