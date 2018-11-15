Марихуани на майже 2 мільйони гривень вилучили поліцейські на Херсонщині. Елітні сорти конопель ділки вирощували в орендованому будинку.

Насіння купували через інтернет, а потім сіяли й удобрювали, щоб швидше проростало. Після цього виготовляли марихуану, яку мали збувати оптовим покупцям.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у них 40 кілограмів зілля та 40 кущів конопель. Наразі триває слідство.