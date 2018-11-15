На Херсонщині вилучили марихуани на 2 млн гривень [ Редактировать ]
Марихуани на майже 2 мільйони гривень вилучили поліцейські на Херсонщині. Елітні сорти конопель ділки вирощували в орендованому будинку.
Насіння купували через інтернет, а потім сіяли й удобрювали, щоб швидше проростало. Після цього виготовляли марихуану, яку мали збувати оптовим покупцям.
Під час обшуку правоохоронці знайшли у них 40 кілограмів зілля та 40 кущів конопель. Наразі триває слідство.
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