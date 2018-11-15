Почему нельзя оставлять ключи на столе [ Редактировать ]
Приметы формируются годами и многие люди склонны в них верить. Иногда, не совсем доверять, но все же прислушиваться - на всякий случай.
Одна из главных "денежных" примет нашего времени гласит: ключи нельзя оставлять на столе.
Суть здесь в том, что по преданиям, именно стол является своего рода проводником между нашим миром, и потусторонним.
Поэтому, оставляя на нем ценные вещи, мы буквально выбрасываем их в другое измерение, что неизбежно ведет к потерям, в том числе и финансовым.
Кроме этого, на ночь на столе вообще не стоит ничего оставлять: ни посуду, ни одежду вроде шапки и перчаток. Ведь это также может сказаться на финансовом благополучии.
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