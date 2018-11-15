У США 19 штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу [ Редактировать ]
Орегон став 19 штатом США, який визнав Голодомор 30х років минулого століття геноцидом українського народу. Відповідний документ підписала губернаторка штату Кейт Браун.
Орегон також приєднався до вшанування 85-х роковин трагедії.
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Орегон визнав Голодомор геноцидом українського народу
Орегон став 19 штатом у США, який визнав Голодомор 30 років минулого століття - геноцидом українського народу. Відповідний документ підписала губернаторка штату Кейт Браун
Еще в одном штате США признали Голодомор в Украине геноцидом
Документ также объявляет чествование я в штате 85-й годовщины Голодомора
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