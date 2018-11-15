Уряд Великої Британії підтримав проект угоди щодо Brexit [ Редактировать ]
Лондон і Брюссель визначились із новим перехідним періодом Brexit. Про це заявив керівник перемовної групи Євросоюзу Мішель Барньє.
Відтак, за його словами, Британія формально покине ЄС 29 березня 2019 року. А фактично процес триватиме до грудня 2020-го.
Нагадаю, напередодні, після кількагодинних бурхливих дебатів, уряд Великої Британії підтримав проект угоди щодо Brexit. За інформацією ЗМІ, вона, зокрема, передбачає, що Лондон покине Митний союз ЄС. Це дасть йому змогу вести незалежну торговельну політику.
Змиритися з усіма положеннями угоди не зміг міністр Британії з питань Brexit Домінік Раб. Він подав у відставку, сказавши, що "при здоровому глузді" підтримати це рішення не може. Тепер угоду має схвалити Рада ЄС. Лише після цього, ратифікувати підсумковий документ зможуть Європейський і Британський парламенти.
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