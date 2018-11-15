Коти проти охоронців. У японський художній музей Ономіті другий рік поспіль намагаються проникнути два коти. Однак охорона постійно їх затримує.

За протистоянням пильно стежить увесь інтернет. Більшість спостерігачів на боці чотирилапих.

Музей навіть зробив наполегливих мурчиків своїми талісманами. Проте всередину їх усе одно не пускають.