Понад 200 років їх приховували від загалу

У Женеві з молотка підуть прикраси останньої французької королеви Марії-Антуанетти. Монархиня вирізнялася надзвичайною любов'ю до розкоші. Колекція її оздоб - одна з найцінніших за історію аукціону.

Перед стратою Марія-Антуанетта відправила свої коштовності за кордон. Понад 200 років їх приховували від загалу. Серед найдорожчих - намисто із перлів, діамантово-перлова підвіска і сережки.

Їхня загальна вартість - близько 2 із половиною мільйонів доларів.