У Женеві з молотка підуть прикраси Марії-Антуанетти [ Редактировать ]
У Женеві з молотка підуть прикраси останньої французької королеви Марії-Антуанетти. Монархиня вирізнялася надзвичайною любов'ю до розкоші. Колекція її оздоб - одна з найцінніших за історію аукціону.
Перед стратою Марія-Антуанетта відправила свої коштовності за кордон. Понад 200 років їх приховували від загалу. Серед найдорожчих - намисто із перлів, діамантово-перлова підвіска і сережки.
Їхня загальна вартість - близько 2 із половиною мільйонів доларів.
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