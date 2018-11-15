Почти месяц прошел после трагедии в Керчи, а тело четверокурсника Владислава Рослякова, который 17 октября устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже, до сих пор не захоронено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

"По захоронению тела нет данных, так как за ним [телом] никто не обратился", - сказал собеседник агентства. Собеседник пояснил, что мать стрелка сейчас находится на лечении в одном из медучреждений.

В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.

Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.