Не хотят хоронить: тело керченского стрелка месяц лежит в морге [ Редактировать ]
Почти месяц прошел после трагедии в Керчи, а тело четверокурсника Владислава Рослякова, который 17 октября устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже, до сих пор не захоронено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
"По захоронению тела нет данных, так как за ним [телом] никто не обратился", - сказал собеседник агентства. Собеседник пояснил, что мать стрелка сейчас находится на лечении в одном из медучреждений.
В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.
Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
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