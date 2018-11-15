42-летний житель Бурынского района Сумской области получил извещение о подозрении в совершении убийства своей сожительницы. Как выяснили полицейские, мужчина в конце мая жестоко избил 44-летнюю гражданскую жену, в результате чего та умерла. Чтобы скрыть свое преступление, он вывез тело женщины на территорию другой усадьбы и закопал, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

К работникам полиции Бурынского района поступила оперативная информация о том, что один из жителей района убил свою сожительницу. Женщину уже полгода не видели ни родственники, ни односельчане. На все вопросы о ее местонахождении тот отвечал, что жена куда-то уехала. Однако куда именно, не уточнял, и искать ее не спешил. Поэтому, чтобы выяснить ситуацию и найти истинные причины исчезновения гражданки, работники полиции выехали в населенные пункты, где проживают ее близкие и родственники.

"Отец, проживающий в соседнем селе и к которому наши сыщики обратились с соответствующими вопросами, пояснил, что последний раз видел дочь в мае, когда та наведывалась к нему домой. И написал заявление о розыске без вести пропавшей дочери. В тот же день оперативники пообщались и с сожителем пропавшей. В результате тот все же признался, что никуда женщина не выезжала, а на самом деле умерла, и он собственноручно закопал ее тело в мамином саду", - комментирует события Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции

По словам 42-летнего мужчины, в конце мая они несколько дней пили, а потом поссорились, и он в очередной раз побил сожительницу. Бил руками, ногами, а потом еще и палкой. Устав, пошел спать в дом, а она легла в летней кухне. На следующий день, проспавшись, он нашел ее уже мертвой. Испугавшись того, что наделал, вечером положил тело жены в тележку, отвез на материнский двор и закопал. Правоохранители тело нашли. По данному факту открыли уголовного производства по ст. 115 УК Украины (убийство).

Сегодня следователи уже объявили злоумышленнику о подозрении в совершении убийства, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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