Светлану Лободу "словили" на тайном свидании [ Редактировать ]
Известную украинскую певицу Светлану Лободу заметили на свидании с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном в Берлине. Об этом пишет Lіfe.
Перед концертом звездную пару заметили у входа в зал, а во время шоу рок-музыканта неоднократно видели в VIP-ложе. После выступления Лобода уехала с музыкантом в неизвестном направлении.
Лобода же ограничилась лишь тонкими намеками на встречу с Линдеманном. В ее Instagram-профиле появилось фото из типографии, где печатаются книги авторской поэзии музыканта.
Также Лобода похвасталась фанам пышным букетом роз в день концерта в Берлине, неоднозначно подписав фото "Thank you, my".
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
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