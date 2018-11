Известную украинскую певицу Светлану Лободу заметили на свидании с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном в Берлине. Об этом пишет Lіfe.

Перед концертом звездную пару заметили у входа в зал, а во время шоу рок-музыканта неоднократно видели в VIP-ложе. После выступления Лобода уехала с музыкантом в неизвестном направлении.

Лобода же ограничилась лишь тонкими намеками на встречу с Линдеманном. В ее Instagram-профиле появилось фото из типографии, где печатаются книги авторской поэзии музыканта.

Также Лобода похвасталась фанам пышным букетом роз в день концерта в Берлине, неоднозначно подписав фото "Thank you, my".

