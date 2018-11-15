В Украине в этом году будет аномально теплая зима. Об этом в четверг, 15 ноября. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет "Украинская правда".

По ее словам, в течении декабря ожидается аномалия температуры.

Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье.

Январь будет еще теплее.

Средняя температура января может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы. Если раньше это было от -3 на севере до +3 на юге, то в этом году ожидаем, что средняя за месяц температура в Украине может быть плюсовая. Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 в Черниговской, Сумской областях до +5 и выше на юге.

По словам метеоролога, средняя температура за зиму ожидается на 2 градуса выше нормы.

В то же время Балабух сообщила, что пока невозможно спрогнозировать, будет ли снег на новогодне-рождественские праздники.

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