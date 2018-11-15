"Вульгарно и пошло": Лорак раскритиковали за откровенное мини (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак поделилась новым видео и снова нарвалась на критику. Ролик артистка выложила на своей странице в Instagram.
Поклонников возмутило экстремально короткое мини певицы, которое они сочли слишком откровенным и даже пошлым.
Вы готовы ? #голос7#anilorakvoice7
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
"Как женщина на причале в портовом городе", "Чем больше лет, тем короче и все более голые платья", "Почему Каролина так одевается? Это же некрасиво, пошло и дешево", "Длина платья неуместна, явная неуверенность в себе и акцент на привлечь внимание! Эх, не представляю Анжелику Варум в такой образе "Девушки с трассы", вот и вся разница!", "Опять сверкает своими короткими копытами!", "Вульгарно и пошло", - отметили комментаторы.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак шокировала фигурой.
по теме
Ани Лорак шокировала фигурой (видео)
Украинская певица Ани Лорак опубликовала кадры из закулисья на своей странице в Instagram Stories
Ани Лорак раскритиковали за обнаженную грудь (фото)
Украинская певица Ани Лорак выложила откровенное видео на своей странице в Instagram-stories.
Галкин показал "любовное" видео с Пугачевой
Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и семейными видео
Ани Лорак удивила фанатов новым образом (фото)
Украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото
Как правильно пить вино: Мадонна провела мастер-класс (видео)
Поп-королева в очередной раз эпатировала публику