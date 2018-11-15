Украинская певица Ани Лорак поделилась новым видео и снова нарвалась на критику. Ролик артистка выложила на своей странице в Instagram.

Поклонников возмутило экстремально короткое мини певицы, которое они сочли слишком откровенным и даже пошлым.

"Как женщина на причале в портовом городе", "Чем больше лет, тем короче и все более голые платья", "Почему Каролина так одевается? Это же некрасиво, пошло и дешево", "Длина платья неуместна, явная неуверенность в себе и акцент на привлечь внимание! Эх, не представляю Анжелику Варум в такой образе "Девушки с трассы", вот и вся разница!", "Опять сверкает своими короткими копытами!", "Вульгарно и пошло", - отметили комментаторы.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак шокировала фигурой.