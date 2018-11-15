Нефтяные и газовые котировки в мире снижаются на фоне отказа США от поставок нефти из Ирана.

В среду, 14 ноября, цена на нефть упала до минимума: Brent торговалась на уровне $65,19 долларов за баррель, WTI упала до уровня 2015 года и торговалась по $55,34 за баррель. В Европе цена на дизельное топливо уже снизилась на 9%, а на бензин - на 15%.

Упали также и цены на бензин в Украине - пока на 1 гривну за литр.

Эксперты утверждают, что снижение цен на топливо в Украине продолжится. Однако не резко и не слишком существенно.

"Основным фактором на рынке нефтепродуктов Украины в ноябре в условиях снижения цены нефти и укрепления национальной денежной единицы будет эластичность спроса на топливо. В случае роста продаж, участники топливного рынка будут медленно снижать цены с целью получения дополнительных доходов. Однако. если потребление снизится или стабилизируется, можно ожидать постепенного пересмотра ценников в пользу потребителей", - рассказал эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

"Наиболее вероятным вариантом будет несущественное снижение цен на 4-5%, в связи с дальнейшим падение нефтяных котировок, сначала отдельными АЗС с целью привлечения новых клиентов и перераспределения рынка, а затем и по рынку в целом" - подчеркнул эксперт.

"Цены на топливо в Украине продолжат постепенно снижаться. Этот фактор обусловлен снижением цен на нефть марок "Брент" и "Юралс". Однако из-за таких негативных факторов, как девальвация гривны и отсутствие макроэкономических показателей, снижение цен на топливо будет весьма незначительным", - отметила член правления международной ассоциации "Институт национальной политики" Марина Багрова.

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