В Канаде вдова попросила снять с тела покойного мужа часть кожи с рисунками, чтобы повесить ее на стену. Как сообщает Tri-City Herald, она исполняет волю супруга.

Крис Вензел из города Саскатун, провинция Саскачеван, умер во сне 28 октября от язвенного колита. Его жена Шерил утверждает, что мужчина, работавший тату-художником и имевший немало рисунков на собственном теле, очень хотел сохранить свою кожу и после смерти. На груди и спине Криса было огромное изображение змеи, дерущейся с двумя птицами, руки и плечи мужчины также полностью покрыты татуировками.

Из-за пожелания мужчины его похороны пришлось перенести на несколько дней. Шерил обратилась к специалистам американской компании Save My Ink Forever ("Сохрани мои татуировки навсегда"), и они около трех часов срезали верхний слой кожи. Представители фирмы отметили, что им впервые пришлось работать с заказом такого масштаба.

"Вы не будете сжигать или закапывать картины Пикассо, а некоторые татуировки не уступают им по гениальности", - объяснил директор компании Кайл Шервуд. На сайте организации говорится, что необычная услуга позволяет "сохранить историю жизни любимого человека и передать его наследие будущим поколениям". Кусок кожи с рисунком помещают в рамку за стеклом, все это может обойтись клиенту до 80 тысяч долларов (более 2 миллионов гривен).

Чтобы собрать недостающую сумму, Шерилл, воспитывающая пять детей, создала краудфандинговую кампанию. Однако за 15 дней ей удалось собрать лишь 2605 долларов (72 тысячи гривен) из необходимых 30 тысяч (более 800 тысяч гривен).

Ранее сообщалось, что мужчине "подарили" новое лицо.