Кабинет министров смягчил требования для поставки газа на условиях возложения специальных обязанностей в текущем отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня официально опубликовано постановление Кабинета министров Украины от 14.11.2018 г. №942, утверждающее новые условия поставки природного газа теплопроизводителям для нужд населения", - рассказали в "Нафтогазе".

В частности, требование к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа уменьшено с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий, находящихся под управлением ФГИУ, - до 60%.

"Постановление, разработанное при участии НАК "Нафтогаз Украины", имеет целью урегулировать вопрос теплоснабжения в проблемных населенных пунктах и не допустить отключения газа для предприятий ТКЭ в отопительный период", - пояснили в "Нафтогазе".

Предполагается, что новые условия предоставления номинаций будут действовать в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года, а для теплоснабжающих предприятий, находящихся под управлением ФГИУ, - с 16 ноября 2018 года до 1 апреля 2019 года.

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