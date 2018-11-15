Черви и петрушка: чем кормят детей в школах Киева (фото) [ Редактировать ]
Жительница Киева Татьяна Кузнецова показала, чем кормят детей в столичных школах. Соответствующее фото она выложила в сообществе "Виноградарь" в Facebook.
"Ужас! Новая украинская школа! Новая белковая диета? Школа №271! Как привлечь к ответственности?", - подписала снимок Татьяна.
Пользователи сети активно комментируют запись и возмущены происходящим:
"Этим детей на обед кормили?", "Жесть", "Это вы увидели? Какой ужас", "Это же личинки моли макаронной? Или что?"
Ранее мы писали о том, что в детсаду Мариуполя кормили червями.
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