Жительница Киева Татьяна Кузнецова показала, чем кормят детей в столичных школах. Соответствующее фото она выложила в сообществе "Виноградарь" в Facebook.

"Ужас! Новая украинская школа! Новая белковая диета? Школа №271! Как привлечь к ответственности?", - подписала снимок Татьяна.

Пользователи сети активно комментируют запись и возмущены происходящим:

"Этим детей на обед кормили?", "Жесть", "Это вы увидели? Какой ужас", "Это же личинки моли макаронной? Или что?"

Ранее мы писали о том, что в детсаду Мариуполя кормили червями.