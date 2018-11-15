Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение четыре памятные монеты из нового набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины" - "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство".

"Набор посвящен науке, каждая монета из него имеет свой уникальный сюжет. Монеты имеют шестигранную форму, они украшены тампопечатью (цветная печать) и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 грамма)", - сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Все монеты имеют номинал 5 гривен, изготовленные из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте каждой - 15,55 грамма. Тираж - 4 000 штук (каждой).

Цена НБУ на этот набор памятных монет составляет 2 536 гривен (отдельно эти монеты не будут продаваться). Реализацию осуществляют региональные отделы Национального банка Украины и банков-дистрибьюторы АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк".

Ранее НБУ посвятил монету в две гривны университету имени Вернадского.