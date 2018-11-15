Facebook Messenger ввел самое ожидаемое новшество [ Редактировать ]
В Messenger - мобильном приложении для обмена сообщениями соцсети Facebook - появилась функция, позволяющая пользователям удалять отправленные сообщения.
Использовать нововведение уже могут пользователи Messenger в нескольких странах: Польше, Боливии, Колумбии и Литве, сообщает TechCrunch.
Разработчики работают максимально быстро, чтобы обновление появилось во всех странах.
С помощью новой функции можно будет удалить уже отправленное текстовое или фото сообщение. Но возможность будет действовать только для новых сообщений, со времени отправления которых прошло не больше десяти минут.
Фото: techcrunch.com
Многие пользователи Messenger давно просили Facebook ввести функцию удаления, которая существует, например, в Telegram. Сейчас над введением данной функции задумались и в Twitter, но. для начала, там уберут кнопку Like в виде сердечка.
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