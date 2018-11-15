Комнатные растения наполняют дом уютом и свежестью, но ведь за ними нужно ухаживать.

Есть целый ряд комнатных растений, которые неприхотливы к условиям. Они могут спокойно прожить некоторое время без воды и ухода. Особенно это подходит карьеристам, которые проводят дома катастрофически мало времени или людям, которые просто время от времени забывают полить цветы.

Крассула

Его еще называют денежным деревом. Это выносливое растение из засушливой Мексики. У него свободные отношения с влагой. Опрыскивать не нужно и часто пересаживать тоже.

Хойя карноза

Это "восковой плющ" - милое растение с маленькими цветами. Оно отлично себя чувствует и в темноте, и под солнцем. Листья удерживают влагу, поэтому его можно поливать раз в неделю или даже месяц.

Каланхоэ

Мадагаскарское растение очень выносливо и, как кактус, запасает влагу про запас. У него очень красивые цветы на бутонах. И вообще цветок приятно пахнет.

Спатифиллюм

Растение называют "женское счастье". Он не требует внимания и постоянного ухода, не любит только холод и сквозняки.

Аспидистра

Она выдерживает жару, холод и нехватку света. Это по-настоящему чугунное растение, но при этом выглядит очень изящно.

Одно из лучших вариантов для украшение дома.

Нолина (бокарнея)

Это "недопальма", которая отлично вписывается в интерьер современной квартиры, но отлично подходит для человека с командировками и серьезной работой. Поливать необходимо раз в месяц.

А вот кактусы держать дома не рекомендуется. Почему - читайте в нашем материале.