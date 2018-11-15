В Турции выпало большое количество снега. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

"Из-за сильного снегопада в северо-восточной части Турции заблокировано движение транспорта на более 80-ти сельских дорогах", - говорится в сообщении турецкого телеканала.

В некоторых регионах толщина снега достигала 10 сантиметров, а в городе Байбурт снежный покров достиг 20 сантиметров.

"В городе Байбурт уровень снежного покрова достиг 20 см, поэтому обучение в школах на один день отменили, а граждан с инвалидностью и беременных женщин уведомили о выходном дне", - говорится на телеканале.

Благодаря снегопаду в некоторых регионах повысилась туристическая активность. Особенно в городе Трабзон, где туристы решили сделать красивые фото пейзажей.

Ранее первый снег выпал в Киеве.