Турцию засыпало снегом (фото) [ Редактировать ]
В Турции выпало большое количество снега. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
"Из-за сильного снегопада в северо-восточной части Турции заблокировано движение транспорта на более 80-ти сельских дорогах", - говорится в сообщении турецкого телеканала.
В некоторых регионах толщина снега достигала 10 сантиметров, а в городе Байбурт снежный покров достиг 20 сантиметров.
"В городе Байбурт уровень снежного покрова достиг 20 см, поэтому обучение в школах на один день отменили, а граждан с инвалидностью и беременных женщин уведомили о выходном дне", - говорится на телеканале.
Благодаря снегопаду в некоторых регионах повысилась туристическая активность. Особенно в городе Трабзон, где туристы решили сделать красивые фото пейзажей.
Ранее первый снег выпал в Киеве.
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