"Дайте людям тепло": Порошенко устроил "разнос" в Смеле [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поручил немедленно включить отопление в городе Смела Черкасской области.
"Если кто-то в Смеле боится принять решение сорвать пломбу - я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность. Затем в течение суток оформите все необходимые бумаги", - сказал президент на выездном заседании оперативного штаба 15 ноября.
Порошенко отметил, что подготовка к зиме является прямой ответственностью местной власти.
"Если депутаты или городской голова на сегодняшний день не могут принять решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентили - это не дело президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но как глава государства я ни в коем случае не дам нарушать права граждан", - сказал глава государства.
Он попросил прокурора и начальника полиции обратить внимание на "преступную бездеятельность" властей города:
"Мне все равно, кто виноват в чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Смеле.
"Даю вам несколько часов мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", - подчеркнул Порошенко.
Днем ранее Кабинет министров Украины принял решение о запрете отключения теплоснабжающих компаний от энергоснабжения во время отопительного сезона.
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