Президент Украины Петр Порошенко поручил немедленно включить отопление в городе Смела Черкасской области.

"Если кто-то в Смеле боится принять решение сорвать пломбу - я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность. Затем в течение суток оформите все необходимые бумаги", - сказал президент на выездном заседании оперативного штаба 15 ноября.

Порошенко отметил, что подготовка к зиме является прямой ответственностью местной власти.

"Если депутаты или городской голова на сегодняшний день не могут принять решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентили - это не дело президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но как глава государства я ни в коем случае не дам нарушать права граждан", - сказал глава государства.

Он попросил прокурора и начальника полиции обратить внимание на "преступную бездеятельность" властей города:

"Мне все равно, кто виноват в чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Смеле.

"Даю вам несколько часов мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", - подчеркнул Порошенко.

Днем ранее Кабинет министров Украины принял решение о запрете отключения теплоснабжающих компаний от энергоснабжения во время отопительного сезона.