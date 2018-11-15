Петро Порошенко наказав подати тепло у Смілу [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко доручив за декілька годин розпочати опалювальний сезон у місті Сміла Черкаської області - про це він заявив на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуації:
"Даю вам декілька годин, і мені як Президенту доповісти, що тепло запущено", - зазначив глава держави.
Чи дали тепло смілянам - дізнаєтесь в "Подробицях" о 20 годині.
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