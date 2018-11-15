Троє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Все сталось напередодні ввечері. Хто і за що намагався підірвати молодих чоловіків, - дізнавалися наші кореспонденти.

"Пьют, потом ходят оправляются, драки тут устраивают. Тут - поножовщина. И молотками друг друга стучат. И все что хотите. И гранату эту надо было ожидать", - так реагують місцеві жителі на вчорашній інцидент у військовому містечку.

Район віддалений і неспокійний. Маргарита мешкає в будинку, поруч з яким прогримів вибух. Каже - сама мало не стала жертвою. З дворічним Матвієм поверталася додому.

"Мы прошли вот так вот по тропиночке. Говорю, давай побыстрее, мало ли - собаки. Мы поднялись, прошло минут 5, ну максимум 10, разделись, пока поднялись с маленьким ребенком, и тут такой взрыв сильный", - розповідає Маргарита Філатова, жителька Запоріжжя.

Постраждалі - троє молодих людей. Хлопці кажуть - саме збирались їхати в гості. Та сісти у машину не встигли.

"Это ощущение, как будто камень, просто кусок булыжника под ноги кинулось, цокнулось. Я повернулся. ++Я посмотрел и спустя через три секунды, три - четыре секунды, сколько там, взрыв произошел", - розповідає Тигран, постраждалий.

Усім трьом друзям осколками посікло ноги. Тепер вони разом в одній палаті. Кажуть, зловмисника бачили. Але хто він - не знають.

"Я периферийным зрением посмотрел. Смотрю, какой-то молодой человек сидит на торце дома - на корточках и в телефоне клацает. Думаю, ну может там ждет кого-то, я не знаю", - розповідає Микола, постраждалий.

За кілька тижнів Микола повинен захищати дипломну роботу. Як тепер бути - не знає. Лікарі кажуть, життю молодих людей нічого не загрожує. Проте реабілітація потрібна тривала.

"Операции перенесли они достаточно тяжелые. Ну, просто доктора справились на достаточно высоком уровне", - повідомив Володимир Максименко, в.о заступника головного лікаря з хірургії міської лікарні № 5 м. Запоріжжя.

Хто міг жбурнути гранату, постраждалі навіть не здогадуються. Кажуть - ні з ким не конфліктували, і ворогів у них не було. Поліція наразі також не має версій скоєння злочину.

Катерина Людвик, начальник відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області.

"Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу, тощо. Один із них простий студент, інші два - працівники установ.

Зловмисника шукають. У місті оголосили план перехоплення "Сирена".