Готує санкційний пакет і Україна. Підставою стали псевдовибори на Донбасі. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, це буде потужний пакет різнопланових санкцій, зокрема проти натхненників, організаторів та керівників проведення фейкових так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях.

В "чорному списку" будуть представники окремих європейських країн - за те, що спостерігали за протизаконними виборами. Крім того, обмеження застосують проти "широкого спектра українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку та оборону РФ", - зазначив Турчинов.