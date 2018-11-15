У Рівному рятують життя чемпіона Олега Жоха [ Редактировать ]
Трагедія на дорозі забрала життя українського спортсмена. Найсильніший рукоборець світу українець Андрій Пушкар загинув в автокатастрофі на Рівненщині. За життя його товариша та колеги по спорту Олега Жоха борються медики. Його стан украй тяжкий.
Подробиці трагічної аварії - далі.
У лікарні Рівного намагаються врятувати життя багаторазового чемпіона світу та Європи з армспорту Олега Жоха. 26-річного рівненського спортсмена у тяжкому стані шпиталізували після автомобільної аварії. Медики роблять усе необхідне, готують чоловіка до операцій.
"Поки стоїть питання про консервативне лікування важких забоїв головного мозку і грудної клітки. Травматологами вирішується питання про оперативне втручання відкритого перелому кісток передпліччя. На нинішній час залишається пряма загроза не тільки здоров'ю, але й життя", - повідомив Микола Тимощук, завідувач нейрохірургічного відділення Рівненської центральної міської лікарні.
Олег - єдиний вижив у смертельній аварії 14 листопада на трасі Київ - Чоп. Автівка, якою їхав спортсмен з батьком і колегою Андрієм Пушкарем, після лобового зіткнення з вантажівкою перетворилася на купу металу.
"Внаслідок ДТП, на місці загинув пасажир автомобіля - 33-річний відомий спортсмен із міста Кременець Тернопільської області. Крім того, медикам не вдалося врятувати водія фургона", - повідомив Антон Крук, речник поліції Рівненської області.
Олег - кажуть у поліції, - був пасажиром. А кермував "Сітроєном"- батько. Чому не впорався з керуванням - ще з'ясовують. Усі були тверезі. Аварію - розслідують.
Андрій Пушкар та Олег Жох, багаторазові чемпіони світу і Європи із армспорту. Того дня обоє їхали до Львова, щоб летіти на Чемпіонат світу до Польщі. Де за кілька днів планували боротися проти топових армрестлерів. Але - не судилося. Олександр Комаревич - перший тренер Жоха, каже - напередодні Олег з батьком заїжджали до нього. Припускає - трагедія сталася через поспіх.
"Олег ко мне заехал последний раз. Вот это я видел его вчера в 13:10. Они от меня отъехали и поехали в сторону Львова. Единственное, что я не знал, что они должны были заехать к Андрею Пушкарю. Мне кажется, что они уже спешили. Потому что в 6 часов вечера был самолет", - розповів Олександр Комаревич, тренер.
Колеги та знайомі моляться за Олега та збирають на лікування гроші. А в Кременці, звідки родом загиблий Андрій Пушкар, розпочалася дводенна жалоба. Поховають Андрія Пушкаря 16 листопада на місцевому цвинтарі.
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