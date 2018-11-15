У Вашингтоні завтра відбудеться перше в новому форматі засідання комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США. Київ на ньому представить головний український дипломат. Павло Клімкін уже прибув до американській столиці.

Про очікування від цього візиту розкаже Дмитро Анопченко.

Головна подія - завтра. Тут, в американському Держдепі, - засідатиме комісія зі стратегічного партнерства. Вашингтон і Київ створили її майже 10 років тому - ще при Буші-молодшому. Згодом засідання перетворилися на формальність, а потім і зовсім тривалий час не проводилися.

У січні цього року, в Давосі, ще з попередником Майка Помпео, Тіллерсоном, вдалося домовитися відновити цей механізм. При цьому - змінивши його. Формат - новий. Створять кілька груп, де зможуть детально обговорювати реформи в Україні - і допомогу США у їх проведенні (отримавши можливість задіяти в рамках комісії будь-яких експертів - для надання конкретних порад і рекомендацій).

Три основних напрямки - економіка, боротьба з корупцією, протидія російської агресії. Україна зараз пропонує додати ще один - "захист кіберпростору": це тема, актуальна для обох країн.

Для Києва було важливо, щоб за підсумками засідання був підписаний не технічний протокол, а політичний документ на рівні двох міністрів. І - як мені неофіційно підтвердили в Держдепартаменті - він таки буде підписаний Клімкіним і Помпео.

Дипломати сподіваються: загалом до процесу можна буде застосувати термін "reboot" - "перезавантаження" - який при Обамі згадували зовсім в іншому контексті. Але зараз є шанс переглянути всі питання співпраці Вашингтона і Києва і надати їй політичний поштовх.

Сьогодні у програмі української делегації зустрічі в Конгресі, розмови з провідними американськими експертами - все це відбувається за зачиненими дверима. А вже завтра - подія, заради якої всі і зібралися у Вашингтоні: перше засідання у новому форматі і відверта розмова про стратегічне партнерство. І про перешкоди на його шляху.