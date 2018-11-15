У Смілі так і не подали тепло. 70-тисячне місто зараз на порозі вже техногенної катастрофи. Постала загроза руйнування теплової мережі - сьогодні місцеві комунальники прийняли рішення спустити воду із системи, щоб не повторити долю Алчевська.

Через холоднечу у райцентрі не працюють школи й садки, припиняє повноцінну роботу єдина міська лікарня, а жителі на знак протесту готуються перекривати дороги і залізницю.

На вулиці сніг і мороз, а в Смілянській міській поліклініці температура заледве сягає десяти градусів тепла. І це при тому, що зранку вмикали обігрівач, - каже медсестра Юлія. В таких умовах на денному стаціонарі людей ще примудряються і лікувати. Перед тим, як поставити крапельницю, пацієнтів кутають у ковдри. Дозволяють навіть не знімати взуття.

"І руки сині наші, і сім одежинок, немає гарячої води, замерзаємо, ніс синій. Перед цим було 40 крапельниць, ну як можна вколоть при "плюс шість" у палатах?", - розповідає Юлія Андрієва, медсестра Смілянської міської поліклініки.

Гірша ситуація тільки у приміщенні стаціонару міської лікарні. Уже тиждень через лютий холод там не проводять планові операції, а від учора почали виписувати всіх пацієнтів по домівках. У те, що тепло з'явиться у Смілі найближчими днями, вже ніхто не вірить.

"Якщо хтось, в критичному стані, не знаючи про те, що ми працюємо в надзвичайній ситуації з'явиться сюди - наші лікарі готові навіть, якщо це питання життя і смерті, надавати допомогу у таких військово-польових умовах", - запевнив Ігор Міщенко, головний лікар Смілянської міської лікарні.

Аби уникнути руйнування тепломережі, смілянські комунальники вже почали спускати воду із центральної системи опалення. Жителі сподівалися, що ситуація зміниться після вчорашніх переговорів міської влади з керівництвом "Нафтогазу" і членами Кабміну. Але все намарно, - каже міський голова - НАК і досі вимагає від міста взяти на себе боргові зобов'язання попереднього постачальника тепла, приватної компанії "Смілаенергоінвест", яка заборгувала "Нафтогазу" майже 86 мільйонів гривень.

"Договір на постачання газу був між компанією "Нафтогаз України" і "Енергоінвест". Сміла третьою стороною не була, не підписувала жодного з документів", - стверджує Олексій Цибко, міський голова Сміли.

Щоб врегулювати ситуацію, по обіді до Сміли прибули заступник голови "Нафтогазу" та заступник міністра ЖКГ. Розмова із громадою міста у них одразу не склалася.

Навіть під тиском замерзлих людей, Сергій Перелома - незламний. Переконує - щоб газ подали на смілянські котельні, місто має визнати борги приватного "Енергоінвесту". Мовляв, з містом у компанії був договір спільної діяльності, а отже, 86 мільйонів висять на райцентрі.

"Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли до однієї юридичної особи "Сміла Енергоінвест", це у випадку Сміли, до комунального підприємства зараз - то вони ідуть з боргами", - заявив Сергій Перелома, перший заступник голови НАК "Нафтогаз".

Громада з цим категорично не погоджується. Смілянці пропонують спочатку подати газ на котельні, а потім у судовому порядку з'ясовувати, хто кому і скільки винен. Чиновників заблокували у сесійній залі міськради і дали час на роздуми до 6-ї вечора. Якщо позитивного рішення не буде - люди готові рівно о вісімнадцятій перекрити три основні дороги у Смілі, і навіть залізницю.