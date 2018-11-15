10 хвилин на передумати. Facebook-месенджер дозволить видаляти надіслані повідомлення.

Оновлення вже запрацювало в кількох країнах і поступово охопить всю аудиторію. Надіслані меседжі можна буде видалити впродовж 10 хвилин. Функція поширюється на текстові та графічні матеріали.

Розширити можливості платформа вирішила після скандалу, коли з'ясувалося, що привілеєм видаляти надіслані повідомлення таємно користується керівництво Facebook.