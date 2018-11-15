Роботу української перекладачки відзначили урядовою нагородою [ Редактировать ]
Сьогодні у музеї Максима Рильського вручили урядову премію за найкращий переклад українською мовою.
Лауреатом стала молодий літератор Ніна Баликова. Вона отримала нагороду за переклад з давньо-японської твору буддійського монаха 14 століття - Кенкохоші. "Нотатки знічев'я" - одна з перлин східної літератури, заради точного перекладу лауреатці знадобилося чотири роки глибокого штудіювання мови та стародавньої японської культури.
"Кожен розділ твору оповідав про певні реалії та містив дуже багато посилань на китайські трактати, історичні джерела, чимало цитат із японської та китайської поезії. Тому все це потребувало дослідження, аби зрозуміти, що взагалі значить цей твір", - говорить Ніна Баликова, перекладач.
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