Курс британской валюты резко упал из-за споров по Brexit [ Редактировать ]
Курс фунта стерлингов в ходе торгов 15 ноября продемонстрировал максимальное за 17 месяцев падение из-за новости, что сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и Евросоюза по Brexit.
Фунт упал к доллару США на 1,8%, до 1,2762 доллара за фунт. Британская валюта практически полностью нивелировала рост с начала 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина".
В отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.
14 ноября Кабмин Великобритании, после 5-часового совещания, одобрил текст проекта соглашения с Евросоюзом о Brexit. Проект теперь будет рассматриваться парламентом Британии и должен быть одобрен странами Евросоюза.
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