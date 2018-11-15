Курс фунта стерлингов в ходе торгов 15 ноября продемонстрировал максимальное за 17 месяцев падение из-за новости, что сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения Великобритании и Евросоюза по Brexit.

Фунт упал к доллару США на 1,8%, до 1,2762 доллара за фунт. Британская валюта практически полностью нивелировала рост с начала 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина".

В отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.

14 ноября Кабмин Великобритании, после 5-часового совещания, одобрил текст проекта соглашения с Евросоюзом о Brexit. Проект теперь будет рассматриваться парламентом Британии и должен быть одобрен странами Евросоюза.