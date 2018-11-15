При всей пользе чая большая часть любителей ароматного напитка не предполагают, что в некоторых случаях питье горячего чая может нанести огромный вред организму.

Одним из главных факторов, оказывающих влияние на здоровье человека при чаепитии, признана температура употребления напитка.

Научные исследования проводились профессором Реза Малекзаде из Тегеранского Университета. Ученых заинтересовал факт возникновения в восточных странах среди населения карциномы пищевода в больших количества.

Ученые предположили, что виновником возникновения рака пищевода может быть употребления слишком горячего чая.

Почему нельзя пить горячий чай

Для изучения были сформированы две тестовые группы. В первую входили триста больных раком пищевода, во вторую - шестьсот здоровых людей детородного возраста. Группы были поделены на подгруппы, каждая из которых выпивала ежедневно не менее литра чая (черного) различной температуры.

Итогом стали выводы:

Употребление чая с температурой от 65С до 70С повышает риск возникновения рака горла в два раза.

Питье напитка температурой 70С и выше увеличивает риски заболевания раком пищевода в восемь раз.

Заваривание чая менее двух минут перед употреблением повышает риск заболевания онкологией в пять раз (минимальное время заваривания - четыре минуты).

Оптимальная температура для питья составляет 56С.

Разница температуры всего в четыре градуса (69-65) снижает риск возникновения карциномы пищевода в два раза.

К привычкам, вызывающий заболевание раком пищевода относят обычай употреблять в жарком климате напиток сразу после заваривания (68-100С). Усугубляет риск возникновения болезни новый обычай - пить горячий чай через соломинку.

Чем ученые объясняют негативное влияние на организм очень горячих напитков

Исследования доказали, что пить слишком горячий чай действительно вредно. Сенсационные исследования и их результаты были опубликованы исследователями в 2009 году в одном из наиболее весомых медицинских журналов (British Medical Journal).

Негативное воздействие на организм объясняется тем, что употребление напитка высокой температуры незаметно для потребителя раздражает ротовую полость, пищевод, желудок, нарушает нормальные функции, снижает их защитные свойства, повышает риск проникновения инфекций.

В ходе изучения выяснилось, что регулярное употребление слишком горячего чая приводит к постоянным ожогам слизистых оболочек, ухудшая работа вкусовых рецепторов и снижая уровень удовлетворенности от принятия пищи. Отдельно отмечается негативное воздействие слишком горячих напитков на зубную эмаль и слизистые оболочки ротовой полости.

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