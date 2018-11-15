Угода щодо Брекзиту здійняла бурю у британській політиці - з уряду вже звільнилося два міністри. Зокрема, відповідальний за вихід з ЄС. А під британським прем'єром захиталося крісло. Що відбувається в Лондоні - розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька.

Вже з самого ранку стало зрозуміло, цей день буде не легким для прем'єра Терези Мей. Вона отримала заяву про відставку від міністра з питань Брекзиту. Домінік Рааб відмовився від посади - через угоду щодо виходу з ЄС. Її уклали напередодні.

"Я боровся за гарну угоду з Брекзиту. Але запропонований текст має серйозні фатальні недоліки. У нас із прем'єром щодо цього різні погляди. Тому я вважаю, що їй потрібен міністр, який підтримуватиме цю угоду. Я, при здоровому глузді, - не зможу цього робити", - заявив Домінік Рааб, екс-міністр з питань Брекзиту.

Услід за Раабом звільняється також міністр з питань праці та пенсій - Естер Маквей. Та ще два чиновника уряду. Усі - через незгоду з угодою щодо Брекзиту. Найбільше критики через пункт про особливий режим для Північної Ірландії. Ця частина Британії, по суті, залишиться у складі ЄС. Таким чином уникнуть кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

"Ця угода про вихід є величезним і нищівним провалом. Після двох років неоковирних переговорів уряд пропонує невдалу домовленість, яка порушує обіцянки самого прем'єра", - заявляє Джеремі Корбін, лідер опозиції в парламенті Великої Британії.

Проти виступають навіть і соратники Мей по партії. Ба більше. - Через текст угоди, прем'єру загрожує вотум недовіри.

"Я не пропоную себе на зміну Терезі Мей. Це не має нічого спільного зі мною. Справа в недовірі нинішньому лідеру і у впевненості, шо ця угода просто-напросто - не працює", - заявляє Джейкоб Різ-Могг, депутат від консервативної партії парламенту Великої Британії.

Лише одиниці підтримують прем'єра. Більшість депутатів закликають провести другий референдум. Мовляв, цього разу люди чітко розумітимуть, за що голосують. Й цілком ймовірно, що Брекзиту ще можна уникнути. Втім, Тереза Мей непохитна.

"Я мушу вас розчарувати. Я не збираюся змінювати свою позицію. Це означає, що варіант залишитися в Євросоюзі ми не розглядаємо. Ми покинемо ЄС, і це станеться 29 березня наступного року", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Після цього почнеться перехідний період. Коли Велика Британія фактично залишатиметься членом ЄС, без права голосу. Це триватиме щонайменше 21 місяць. Втім, затвердити угоду з Брекзиту ще мають Європейська рада, країни ЄС та британський парламент. А це буде непросто.